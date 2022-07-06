سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الرأس الأخضر

المصدر: برايا- وام

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قدم سلطان علي الحربي أوراق اعتماده إلى خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الرأس الأخضر، وذلك خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة برايا.

ونقل الحربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى نيفيس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل نيفيس السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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