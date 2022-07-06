أحمد بن سعيد: دبي وجهة عالمية للمبدعين والمبتكرين

المصدر: دبـي- البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، خرّجت جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبـي المنتسبين في برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم الاحترافي للعام الدراسي 2021-2022 فـي حرمها الجديد في واحة دبـي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، المنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بسجل الإنجازات الحافل للجامعة ومساهمتها الفاعلة في دعم تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للمبدعين والمبتكرين والعقول والنوابغ والمواهب الفذة التي تصمم مستقبلاً أفضل للإنسان.

كما أشاد سموه بتوطين تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فيها، مؤكداً حرص «دييز»، من خلال شراكتها مع جامعة روتشستر، على بناء وتفعيل مساهمة المبدعين والموهوبين ذوي التخصصات المتقدمة في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة اقتصادية ورقمية للعالم جاذبة للمواهب والمبدعين ورواد الأعمال.

حضور

وشهد حفل التخرج عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبـي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة الن جرانبرغ، عميدة الشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر في نيويورك، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي، وأهالي الخريجين وعدد من المسؤولين والأكاديميين.

وخرّجت الجامعة 229 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2021 - 2022 فـي برامج الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية والقيادة والابتكار والهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية وعلوم المدينة الذكية وتحليل البيانات.

وفي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات الدقيقة والحوسبة وأمن الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية والهندسة الصناعية.

كما خرّجت الجامعة نخبة من منتسبي شرطة دبي في برنامج الدبلوم الاحترافي في تحليل البيانات، تخصص السلامة العامة والأمن، والذي يُعِد طلبة البرنامج على مدى أكثر من 20 أسبوعاً ضمن مساقين شاملين لتوظيف البيانات في عملية اتخاذ القرارات، بناء على تجربة تعليمية متكاملة تدمج النظرية بالتطبيق، وتعزز كفاءة العمليات، وترتقي بآليات تفسير البيانات.

وبذلك يصل عدد خريجي جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي منذ عام 2010 إلى 1475 خريجاً وخريجة فـي درجات البكالوريوس والماجستير والدبلوم فـي تخصصات أكاديمية نوعية تلبي وتستشرف احتياجات سوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار؛ الحالية منها والمستقبلية.

روّاد الغد

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح أن توقعات مؤسسات بحثية عالمية لمستقبل العمل في الفترة المقبلة تشير إلى أن أنظمة العمل الهجينة ستتطلب برمجيات جديدة، وأن أتمتة مختلف العمليات ستتسارع، وأن منظومات البيانات ستحقق تحولاً جذرياً في البنى التحتية الشاملة العابرة للقطاعات، وأضاف: «هذه هي التخصصات التي نرى خريجينا اليوم رواداً لها في الغد، ليكونوا قادة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار المبني على المعرفة والتكنولوجيا في دبي ودولة الإمارات والمنطقة».

منصة انطلاق

وأشاد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بدور جامعة روتشستر دبي في استشراف مستقبل أسواق العمل وريادة الأعمال في تأهيل جيلٍ أكثر إبداعاً وتنوعاً من حيث المواهب والتخصصات الأكاديمية. وأضاف: «تركز رؤية ومبادرات حكومة دبي في استشراف مستقبل الإمارة لجعلها عاصمة لاقتصاد المعرفة والابتكار.

وذلك مساهمة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 ونحن في «دييز» نؤكد دعمنا لجامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي، والتي ستلعب دوراً محورياً في تصدير المواهب البارزة ذات المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية».

دعم الأبحاث

وأكدت الدكتورة الن جرانبرغ، عميدة الشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر في نيويورك، أهمية فرع الجامعة في دبي، وقالت: «نحن في جامعة روتشستر في نيويورك نفخر بإنجازات فرعنا في دبي وما يقدّمه من برامج متنوعة في مجالات مختلفة كالأنظمة الذكية وتحليل البيانات وريادة الأعمال والبرامج الهندسية. وستبقى الجامعة داعمة للأبحاث والتطوير في المجالات الحيوية المطلوبة في دولة الإمارات».

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