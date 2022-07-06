مشاركة فاعلة للإمارات في منتدى النساء البرلمانيات

المصدر: دبي- البيان

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شارك ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة حول «المساواة بين الجنسين في دول أوروبا ومنطقة الخليج: وجهات نظر في حقبة ما بعد الجائحة»، ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية: نقف أمام ظاهرةٍ لا تقل خطورةً عن ظاهرة الإرهاب بكل أنواعها، لأنها تتاجر بأرواح الأطفال وأحلامهم، ومستقبلهم، وحقهم في الحرية، والمساواة والوجود والحياة، ألا وهي ظاهرة زواج القاصرات.

وأكد أن ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة عالمية تضرب في جذور الكثير من المجتمعات التي لم تضع الزواج في مقامه الإنساني والاجتماعي والقيمي، كمؤسسة اجتماعية تفترض التوافق العقلي والجسدي والروحي والإنساني، وقد لعبت الحروب والنزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والمذهبية دوراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة، بما خلفته من تبعات على الفرد والأسرة والمجتمع.

مساواة

كما شاركت مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة بعنوان حول «المساواة بين الجنسين في المنطقة اليورو متوسطية والخليج من منظور ما بعد وباء كوفيد 19»، ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة. وجرى خلال أعمال المنتدى انتخاب مريم ماجد بن ثنية نائباً لرئيسة المنتدى.

وقالت مريم ماجد بن ثنية في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية: قامت دولة الإمارات بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وإطلاق «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية» بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.

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