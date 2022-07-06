مهرجان ليوا للرطب ينطلق 16 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي تنطلق الدورة الــ 18 من مهرجان ليوا للرطب خلال الفترة من 16 حتى 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تفاصيل الدورة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

مسيرة

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي - في كلمته خلال المؤتمر الصحافي -: إن إمارة أبوظبي تواصل تعزيز مسيرة الحفاظ على التراث الإماراتي إلى جانب الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الزراعة لتعزيز المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف إن هذا المؤتمر جاء للحديث عن النسخة الثامنة عشرة من مهرجان ليوا للرطب في مدينة ليوا المدينة الحاضنة للمهرجان منذ انطلاقته الأولى لمكانتها التاريخية ونشاطها الزراعي المُزدهر ووفرة واحاتها بأجود أنواع النخيل.

وأشار إلى أن عدد المشاركين منذ إطلاق المهرجان عام 2005 حتى الدورة الـ 17 وصل أكثر من 21 ألفاً يمثلون جميع مناطق الدولة، ويشهد المهرجان سنوياً إقبالاً متزايداً من الجمهور في الفعاليات التي تمنحهم فرصاً مواتية للفوز بالجوائز القيّمة التي رصدتها اللجنة.

وأصبح بمثابة ذروة المواسم التي يتنافس فيها أصحاب المزارع في الدولة لعرض وتقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم من منتجات الرطب والفواكه، كما بلغت قيمة الجوائز التي قدمها المهرجان منذ انطلاقته الأولى حتى الدورة الحالية نحو 116 مليون درهم.

زيادة

وأضاف: ساهم المهرجان بشكل فعّال في زيادة عدد المزارعين الراغبين بالمشاركة في مسابقاته السنوية، وأصبح مناسبة أمام مختلف الأجيال للتعرّف على تراث ومنتجات الأجداد والآباء ومنصة مهمة للمؤسسات البحثية والزراعية والصناعية والتسويقية حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل لتعود عليهم بمردود اقتصادي، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب، وتحقيقاً لمساعي دولة الإمارات في تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.

مسابقات

قال عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: إن مهرجان ليوا للرطب ينطلق هذا العام بـ 23 مسابقة رئيسية مخصصة لمسابقات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة رطب وأجمل مجسم تراثي، وقد خصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ نحو 8 ملايين و300 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز