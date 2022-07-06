نهيان بن مبارك: الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أول من أمس مارسي غروسمان سفيرة كندا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.

ورحب - في بداية اللقاء - بسفيرة كندا مؤكداً أن الإمارات وكندا تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخاً وتطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبيهما ويحقق مزيداً من الازدهار والتقدم والنماء.

وأشاد بجهود السفيرة وإسهاماتها المتميزة خلال فترة عملها لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في مهمتها المستقبلية، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الإماراتية - الكندية قدماً نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأعربت سفيرة كندا عن خالص امتنانها وشكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما حظيت به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمتها خلال فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة مشيدة بسياسة قيادة الإمارات الحكيمة مشيرة إلى مسيرة الإمارات الحضارية الزاخرة بالإنجازات التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.

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