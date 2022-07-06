عبد الله المري: حريصون على تأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية

المصدر: دبي - البيان

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بحضور الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين للطلبة الجامعيين البالغ عددهم (85) خريجاً من وزارة الداخلية بمملكة البحرين، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة أمن المواصلات، في ميدان التخريج بأكاديمية شرطة دبي.

وهنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، ثم وجه كلمة للخريجين، حثهم فيها على الجد والاجتهاد ومواصلة الدراسة، وأنهم على أبواب مرحلة جديدة وسيشكلون إضافة نوعية لأي جهة سيعملون بها، داعياً إلى التعامل الإيجابي والحضاري مع الجمهور، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

حضر حفل التخريج اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد فواز حسن الحسن، آمر الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين الشقيقة.

والدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة، والعميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، وضباط من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم وضباط الأكاديمية وأولياء أمور الخريجين.

إمكانات

وثمن اللواء الأستاذ الدكتور غيث السويدي، دعم معالي القائد العام لشرطة دبي، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية، لتخريج كوادر من الضباط على مستوى عال من التدريب والتأهيل وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف العسكرية، للمساهمة في بسط القانون والنظام وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

وقائع

بدأت وقائع حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم نزول معالي الفريق عبد الله خليفة المري، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم قدم الخريجون عروضاً وتشكيلات عسكرية، تدربوا عليها أثناء الدورة، وقام الخريجون بتشكيل الرقم 27 يرمز إلى رقم الدفعة، بعد ذلك قام معالي الفريق المري، بتوزيع الجوائز على أوائل الدورات، وبعد أداء قسم الولاء استأذن قائد الطابور للانصراف والخروج من أرض الميدان.

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