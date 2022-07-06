«دبي للأمن الإلكتروني» ينظم محاكاة للهجمات السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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أجرت دبي الرقمية متمثلة بمركز دبي للأمن الإلكتروني سيناريو تدريبياً، بمشاركة 18 جهة حكومية وخاصة من إمارة دبي، يحاكي هجمات سيبرانية عالمية، بهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني في هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها في التصدي للهجمات السيبرانية في حال وقوعها.

ويندرج هذا الجهد ضمن مبادرة «سايبر نود» التي أطلقها مركز دبي للأمن الإلكتروني بهدف تطوير كفاءات متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن الإلكتروني، عبر تقديم دورات وبرامج تدريبية توعوية متخصصة في هذا المجال الحيوي لكافة فئات المجتمع، وإقامة بيئة آمنة وفعّالة لاختبار قدرات الأمن الإلكتروني، وذلك عن طريق وضع سيناريوهات مستوحاة من التجارب الواقعية، بهدف تدريب المشاركين على التعامل معها باحترافية تامة والتأكد من استعدادهم لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المختلفة.

جهات

شارك في التدريب قادة الأمن السيبراني في عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، ممن سيتولون مسؤولية متابعة إجراءات الأمن السيبراني في جهاتهم، والعمل على حماية المؤسسة بالشكل الأمثل وتحديداً في حال التعرض للهجمات السيبرانية.

وتضمنت قائمة المشاركين ممثلين عن كل من: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمارك دبي، إلى جانب دبي للثقافة ومركز دبي للإحصاء، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشركة دو.

كما تضمنت الجهات المشاركة على كل من: محاكم دبي، والنيابة العامة في دبي، ودبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة المالية، وإينوك، وهيئة الصحة، وهيئة تنمية المجتمع، بالإضافة مركز دبي للأمن الإلكتروني.

أهمية

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد عناوين الجاهزية في العصر الرقمي وتجسيداً لاستدامة الأعمال واستمرارية الحياة في كل الظروف.

وقال المنصوري: «لقد أصبح الأمن السيبراني رديفاً لمسيرة التحول الرقمي الشامل والمتكامل، ونحن في دبي الرقمية، ومن خلال مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، نعمل على أن تطبيق هذه المعادلة من خلال جهودنا الحثيثة في هذا المجال، والتي يأتي هذا التدريب كجزء منها. وتشكل مبادرة «سايبر نود» أولى ثمرات هذا المجمع.

حيث تقدم منظومة تدريبية متكاملة لقادة الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مخصصة تحاكي سيناريوهات واقعية في مجال الهجمات السيبرانية. وفي هذه البيئة التدريبية يتم تقييم كيفية استجابة الجهات السريعة للحوادث الإلكترونية بطريقة منهجية».

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