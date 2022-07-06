قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي متعاملي مديرية «المناطق الخارجية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مديرية شرطة المناطق الخارجية، واستقبل معاملاتهم وشارك في إنجازها، والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية.

واستمع المزروعي إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم في المديرية. ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم.

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