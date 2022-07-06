ضاحي خلفان: جامعة حمدان الذكية تعزز تمكين الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي- البيان

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قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، بزيارة تفقدية للإطلاع على نشاط الجامعة والاطمئنان على سير العملية التعليمية في منطقة حتّا، حيث التقى بمجموعة من الخريجين والدارسين في الجامعة وناقش معهم سبل دعمهم على المستويين التعليمي والمهني.

ويأتي اللقاء الذي عقد بمركز حتّا المجتمعي، في إطار حرص الجامعة على التواصل مع الدارسين والخريجين، بما يضمن استمرارية تنمية مهاراتهم في سبيل المحافظة على تميزهم وتفوقهم في مسيرتهم العملية. وتسعى الجامعة، من خلال هذه الخطوة، إلى الإسهام في الخطط والبرامج الحكومية لتطوير منطقة حتّا، من خلال تعزيز القدرات التعليمية والمهنية لجيل الشباب، ودعم وتمكين الدارسين والخريجين في حتّا للاضطلاع بدورهم في رسم ملامح مستقبل هذه المنطقة ومشاريعها التنموية بما يتماشى مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيـــــــدة.

دور

واطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال لقائه بالدارسين والخريجين على نشاط الجامعة في منطقة حتا، مؤكداً أهمية دور الجامعة في توفير الدعم التعليمي اللازم للدارسين في منطقة حتا، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، لدعم العملية التعليمية في منطقة حتا.

لافتاً إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة حاضنة للإبداع والابتكار وتلبي تطلعات وحاجات الدارسين والخريجين والمهنيين على حدٍ سواء، بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وبناء أجيال مستقبلية تعزز من تفوق الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة .

كما تقدم بالشكر الجزيل لهيئة تنمية المجتمع مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به في دعم الجامعة، وتوفير المرافق المناسبة للعملية التعليمية.

ريادة

قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «استلهاماً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في دعم ريادة الأعمال، توفر الجامعة مجتمعاً أكاديمياً شاملاً يعزز نهج التعلم مدى الحياة، ويمنح الأجيال الشابة الفرصة لمواصلة الريادة في المسيرة المهنية، والمشاركة بفاعلية والاضطلاع بدور قيادي في صنع القرار، وتوفير كافة السبل الضامنة لنجاح وتميز الدارسين والخريجين».

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