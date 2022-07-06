شرطة أبوظبي: منظومة متكاملة لتعزيز السلامة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استعدت شرطة أبوظبي لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان بين المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة.

وأكدت تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على شوارع الإمارة وجميع التقاطعات، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

وأعدت المديريات في أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة خططاً أمنية استعداداً للمناسبة بما يعزز السلامة.

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