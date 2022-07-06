مسالخ الشهامة والوثبة وبني ياس جاهزة لاستقبال الجمهور خلال العيد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور «مسلخ بني ياس، مسلخ الوثبة، مسلخ الشهامة» خلال عيد الأضحى المبارك من بعد صلاة العيد وحتى الساعة السابعة مساءً، منوهة باكتمال الكادر الطبي البيطري، وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، بالتعاون مع الشركات المشغلة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة وإجراءات احترازية بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

ولفتت البلدية إلى أنها تعتذر لعدم إمكانية استقبال الجمهور في المسلخ الآلي في أبوظبي، وتخصيص المسلخ الآلي لتنفيذ الطلبات عبر التطبيقات الذكية، وتنفيذ طلبات تجهيز الأضاحي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتتيح البلدية للجمهور خيارين للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، حيث يمكن للمضحين طلب الأضاحي من خلال تطبيقات: «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، حلال، حلال مزارعنا»، أو من خلال زيارة مسالخ «الوثبة، بني ياس، الشهامة».

ويقوم مشغلو التطبيقات الذكية بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم بعد فحص الأضحيات من قبل الكادر البيطري المتخصص في بلدية مدينة أبوظبي. ودعت البلدية إلى الاعتماد على التطبيقات الذكية.

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