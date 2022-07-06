«خيرية الشارقة» تفحص 2500 أضحية

المصدر: (الشارقة – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت فرق جمعية الشارقة الخيرية بفحص أعداد الأضاحي المقدرة بنحو 2500 أضحية داخل الدولة، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من كل العيوب التي تحول دون إجازتها شرعاً للأضحية.

وقال خليل إبراهيم الحاج رئيس لجنة فحص الأضاحي: إن عملية الفحص تأتي كأول استعدادات الجمعية لحملة الأضاحي، حيث نقوم بفحص الأغنام المقرر ذبحها للتأكد من مطابقتها لضوابط الشريعة الإسلامية، وضمان خلوها من الأمراض والعيوب التي قد تحول شرعاً دون ذبحها كأضحية، موضحاً أنه تم تكليف عدد من أهل الخبرة في تربية المواشي بفحص جميع الأضاحي من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للحملة تسمى «لجنة الفحص»، وعقب الانتهاء من عملية الفحص تكون كل الأغنام جاهزة للذبح خلال أيام العيد، ومن ثم توزيعها على الفئات المستفيدة المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز