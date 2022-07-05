استعدادات شاملة في سوق المواشي بدبي لعيد الأضحى

المصدر: دبي - وائل نعيم، تصوير- سالم خميس

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يشهد سوق المواشي التابع لبلدية دبي إقبالاً خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، ويمتد السوق على مساحة إجمالية تبلغ 350 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسوق 65 ألف رأس ماشية، ويوجد فيه 157 حظيرة متنوعة الأحجام.

وقال يوسف عتيق مشرف سوق المواشي في دبي: «وضعت البلدية إجراءات احترازية وتدابير وقائية يجب اتباعها في السوق، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الضحى المبارك، وتتضمن هذه الاستعدادات: تنظيم دخول شحنات المواشي للسوق، ووضع اللوحات الإرشادية في جميع أنحاء السوق، إلى جانب التنسيق مع المقصب من أجل سهولة ومرونة الدخول والخروج، كذلك التنسيق مع الشرطة لتفادي الزحمة والحوادث والسلوكيات السلبية، وتم تركيب الحواجز والممرات لسهولة الدخول والخروج، إضافة إلى التنسيق مع القسم البيطري بخصوص الأضاحي متنوعة الأحجام».

لوحات

وأضاف: «بخصوص اللوحات الإرشادية تم وضعها في جميع أنحاء السوق، إلى جانب وضع اللوحات الإرشادية والتعليمات الخاصة بالمتسوقين والمضحين والملصقات الخاصة بكوفيد 19»، لافتاً إلى أنه يوجد في السوق عدد 5 أطباء بيطريين موزعين خلال الفترة الصباحية والمسائية لضمان سلامة الأضحية.

تفتيش

من جانبه، قال أحمد علي مفتش أول في سوق المواشي في دبي: «يوجد في السوق 8 مفتشين يعملون في الفترتين الصباحية والمسائية ويقومون بالتفتيش على الحضائر والمستودعات وساحات الفرز المؤقتة من ناحية، والتركيز على النظافة والتفتيش على الرخص التجارية وعقود إيجار الحضائر والمستودعات والتدقيق على الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها بلدية دبي بشأن تسهيل الإجراءات على التجار والمتعاملين».

وأوضح أن خلال فترات الأعياد يشهد السوق إقبالاً من العائلات، وخاصة قبل العيد بيومين، حيث يشهد السوق ازدحاماً كبيراً في سبيل اختيار الأضحية، ونحرص على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحقيق سعادتهم.

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