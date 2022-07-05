7 من أصحاب الهمم يشاركون في مبادرة الغوص

المصدر: دبي - وام

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شارك سبعة من أصحاب الهمم بينهم ثلاثة من فئة الإعاقة السمعية وأربعة من فئة ذوي الإعاقة الحركية بمبادرة «غوص أصحاب الهمم» في «ديب دايف» دبي التي تم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأكد حسين الحمادي رئيس فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، حرص الفريق على التجاوب مع كل المبادرات التي تعزز الارتقاء بالمستهدفات الوطنية، وتدعم استدامة التطور في الأنشطة والفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم بما يتماشى مع توجهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشيراً إلى نجاح مبادرة «غوص أصحاب الهمم».

وقال: «نسعى بكل جهودنا لتحقيق الريادة وجودة الأداء المهني في مختلف التخصصات، لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتحسين قدراتهم الحركية والنفسية من خلال ممارسة رياضة الغوص، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية البحرية والفعاليات المختلفة على مستوى الدولة».

ووجّه الحمادي الشكر والتقدير للجهة الراعية «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مشيداً بحرص عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، على هذه الفاعلية، وثمّن جهود الجهات المشاركة والداعمة للحدث، ممثلة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز الرواد لتوجيه أصحاب العمل، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمعية الإمارات للغوص.

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