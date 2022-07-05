الأرصاد يحذر من الرياح النشطة وتطاير الأجسام الصلبة

المصدر: البيان

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تشهد مناطق الدولة خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح نشطة وقوية وتشكيلات مختلفة من السحب الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد إلى المناطق الجنوبية الشرقية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا، وذلك نتيجة لامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه منطقة الخليج.

وسقطت مساء اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على مدينة العين وما حولها في زغبة وشارع قصر الروضة وطريق أبوظبي ـ العين، وطريق دبي ـ العين، وكانت غزيرة على السلامات وتوام ومصحوبة بالبرد على منطقة زاخر والجيمي ومساكن والهيلي وخطم الشكلة وملاقط.

كما سقطت أمطار غزيرة على مناطق الفوعة والطوية والنباغ والقطارة وكوينات في العين، فيما جدد المركز الوطني تحذيراته بشأن توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتعمل على تدني الرؤية الأفقية، كما دعا إلى ضرورة الابتعاد عن الأودية ومناطق تجمع المياه.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في منطقة القوع بالعين بواقع 45:5 درجة مئوية عند الساعة 2:45 بتوقيت الإمارات، بينما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 19.5 درجة مئوية عند منتصف الليل تقريبا.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية بقوة 2.7 درجة ـ ريختر في مضيق هرمز عند الساعة 3:59 عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

واستمر طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شرقا مع تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة بعد الظهر، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق شرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يكون طقس "الخميس" غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا.

تتوفر فرصة احتمال تكوّن سحب ركامية يوم السبت قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

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