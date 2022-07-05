سقوط أمطار غزيرة على منطقة العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل،تصوير - سيف الكعبي

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أدى امتداد منخفض جوي مؤثر على المناطق الشرقية في الدولة في فترة الظهيرة وما بعدها إلى تكون سحب ركامية ممطرة، وهبوب رياح نشطة وقوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار غزيرة.

وقال ماجد ناصر رئيس قسم الأرصاد البحرية في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ "البيان": سقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة على شتى مناطق العين كالفوعة ومزيد، وخطم الشكلة، والعامرة، وأم غافة، والنايفة وهيلي وغيرها.

وأريد التنويه إلى أن كمية الأمطار التي سقطت تحديداً في خطم الشكلة تجاوزت 67 ملم. ورافق سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ساهمت في تلطيف أجواء مدينة العين الخضراء". مشيراً إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة غدا الأربعاء على منطقة العين وضواحيها.

كما حذرت بلدية منطقة العين مستخدمي الطريق وقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح النشطة والقوية، كما نصحت في الوقت ذاته الفئات التي تعاني من الحساسية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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