طقس الغد في الامارات.. غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:38 و المد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 11:21 و الجزر الثاني عند الساعة 23:47.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 21:17 والجزر الثاني عند الساعة 08:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 70 25

دبي 39 33 70 25

الشارقة 38 33 65 25

عجمان 38 32 80 30

أم القيوين 38 31 75 35

رأس الخيمة 41 33 75 25

الفجيرة 34 31 80 40

العين 40 33 60 35

ليوا 41 30 65 20

الرويس 38 30 80 25

السلع 39 30 70 20

دلما 38 28 75 40

طنب الكبرى 36 30 80 30

طنب الصغرى 36 30 80 30

أبو موسى 37 30 65 20.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز