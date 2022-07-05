شرطة دبي تنفذ مبادرة «فرحتكم غايتنا» بالتعاون مع الشركاء

المصدر: دبي - البيان

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نفذت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي للعام الثاني على التولي، مبادرة «فرحتكم غايتنا»، لكسوة 45 أسرة محتاجة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي، وجمعية الإحسان الخيرية، ولجنة مبادرة الروح الإيجابية، و«سوشيل هب».

وشهد إطلاق المبادرة العقيد جمعه سالم الروم، مساعد المدير العام للإدارة بالوكالة، بحضور العقيد عبد الله الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى3، وفاطمة حجير، منسقة لجنة مبادرة الروح الإيجابية، والفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيري، وعدد من ضباط ومنتسبي الإدارة العامة لأمن المطارات وممثلي الجهات المشاركة.

هدف

وقال العقيد جمعه سالم الروم: «إن الهدف من المبادرة هو إسعاد الأيتام وإدخال الفرحة في قلوبهم من خلال النزول الميداني وتوزيع كسوة العيد عليهم في منازلهم».

وأشاد العقيد جمعه الروم، بتعاون الجهات المشاركة في المبادرة ودورهم في تحقيق أهدافها المجتمعية التي تعزز من مفاهيم التسامح والتلاحم والتكافل في مجتمع الإمارات، كأسلوب حياة أمرنا به ديننا الحنيف، حيث جعل الإسلام كفالة اليتيم ورعايته من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، مؤكداً ضرورة مشاركة فئات المجتمع، وأن يكونوا القدوة الحسنة في دعم مثل هذه المبادرات الموجهة للأيتام، مما يمنحهم الشعور بالسعادة ويرسم البسمة على وجوههم.

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