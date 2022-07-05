شرطة الشارقة تنجز 17 ألف معاملة ‏ذكية لتسجيل المركبات منذ بداية 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين عدد ‏16ألفاً و968 معاملة ‏ذكية لتسجيل المركبات ‏خلال النصف الأول من العام 2022، عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي وموقعها الإلكتروني «MOI»، ويأتي ذلك في ضمن استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أعلى المعايير التي تعزز من جودة الحياة.

خدمات

وقال المقدم عبد الرحمن خاطر، رئيس قسم ترخيص الآليات بشرطة الشارقة: «تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية لإسعاد المتعاملين حول الخدمات المقدمة لهم، عملت شرطة الشارقة على تحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين في مجال ترخيص الآليات إلى خدمات إلكترونية ذكية، ‏عبر عدد من المراحل الإلكترونية.

وأوضح بأن الإدارة بدأت عملية تسجيل المركبات الجديدة في وكالات السيارات، حيث تم تدريب مندوبي الوكالات على آلية تسجيل المركبات، وإدراج الشهادات الجمركية، مشيراً إلى أن عدد المركبات الجديدة التي سُجلت عبر الوكالات بلغ 5200 مركبة جديدة، وذلك بعد إدراج الشهادات الجمركية الإلكترونية، فيما أوضح أن المرحلة الثانية بدأت في تسجيل الشهادات المرورية «شهادة حيازة، وشهادات التحويل»، والتي وصل عددها إلى 11 ألفاً و768 شهادة إلكترونية.

مرحلة

وكشف المقدم خاطر أنه وفي الوقت الحالي جار تنفيذ المرحلة الثالثة المتمثلة في إدراج الشهادات الجمركية الخاصة بمعارض السيارات بالنسبة للمركبات المستوردة من الخارج، حيث سيتم البدء في تدريب العاملين في المعارض على آلية التسجيل، وإعطائهم صلاحيات الممثلين اللازمة في إدراج ‏الشهادات الجمركية لإتمام عملية التسجيل.

ودعا رئيس قسم ترخيص الآليات والمركبات بشرطة الشارقة المتعاملين من أفراد وشركات إلى الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم عبر‏ التطبيقات الذكية، المتاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو التطبيق الذكي «‏MOI‏»، والتي تسهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتحقق‏ السعادة وجودة الحياة لهم.

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