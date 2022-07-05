جواز السفر الإماراتي يسافر إلى 171 دولة بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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عزّز اليوم جواز السفر الإماراتي مكانته في المركز الأول منفردا كأقوى جواز سفر في العالم، وأضاف دولة جديدة لا تحتاج إلى تاشيرة لدخولها، ليمنح بذلك حامله دخول 171 دولة حول العالم (116 دولة بدون تأشيرة و55 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) وذلك ذلك وفق آخر تحديث لموقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وذكر المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم، أن الجواز الإماراتي يتمكن لأول مرة بعد جائحة كوفيد ـ 19 من تقليص الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 27 دولة، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، وبفارق 3 نقاط عن دول المركز الثاني في القائمة.

وبحسب الترتيب الأخير في المؤشر لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم، فقد احتلت المركز الثاني جوازات سفر 9 دول أوروبية إضافة إلى كوريا الجنوبية وهي: المانيا، السويد، فنلدا، لكسمبورج، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، والنمسا، حيث تمنح حاملها دخول 168 دولة بدون تأشيرة، يليها في المركز الثالث جوازات 9 دول أخرى تسمح لحاملها دخول 167 دولة وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، سويسرا، بولندا، اليابان، آيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما حلّ في المركز الرابع ضمن القائمة 7 جوازات سفر تسمح لحاملها دخول 166 دولة وهي جوازات: النرويج، مالطا، جمهورية التشيك، اليونان، المجر، المملكة المتحدة، نيوزلندا، وجاء في المركز الخامس بدخول 165 دولة بدون تأشيرة جوازات كل من: سنغافورة، ليتوانيا، سلوفيكيا،كندا، واستراليا.

يُشار إلى أن جواز السفر الإماراتي حتى بدايات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كورونا، احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر 2018، وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار، وقد تسببت جائحة فيروس (كوفيد-19) في تعطيل حركة السفر عالمياً، مما أدى إلى انخفاض كلي لقوة جوازات السفر عالميا، وعلى الرغم من تلك التحديات، ظلّ جواز السفر الإماراتي محتفظا بقوته في المركز الأول.

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