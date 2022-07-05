حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 194 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - البيان

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أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن (194) نزيلاً من جنسيات مختلفة، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تثمين

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة ، مثمنا هذه المكرمة الانسانية لسموه بالعفو عن المحكومين .

وتأتي هذه المكرمة أستكمالاً لنهج سموه المستمر القائم علي الحفاظ علي كيان الأسره ودعم ترابطها وادخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم في هذه الأيام المباركه.

دروس

وأشار اللواء الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ، إلى أنه سيتم على الفور تنفيذ الأمر السامي الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة ، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم ، وسبيلاً الى الاستفادة من دروس تجربتهم ، والعودة الى مجتمعهم وأهليهم أفراداً صالحين.

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