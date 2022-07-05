"طرق دبي" تفوز بجائزة "ستيفي العالمية"

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فوزها بجائزة (ستيفي العالمية) الرائدة، في مجال الابتكار في النقل اللوجستي والابتكار في الخدمات الحكومية وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة في إطار تثمين جهودها النوعية التي تبذلها في مجال النقل اللوجستي والتأجير.

وتفصيلاً، قال منصور الصباحي، مدير إدارة أنشطة النقل التجاري في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد حصلنا على الجائزة الفضية في مجال الابتكار في النقل اللوجستي والجائزة البرونزية في مجال الابتكار في الخدمات الحكومية وذلك عن المشاركة في نظام تأجير المركبات الإلكتروني والذي يهدف إلى حوكمة نشاط تأجير المركبات من خلال تطوير عقود التأجير الإلكترونية وتطوير قاعدة بيانات متكاملة مع أنظمة شرطة دبي".

وأضاف الصباحي أن حصول الهيئة على هذه الجائزة العالمية في الفئتين الفضية والبرونزية يعكس مساعيها في الارتقاء بالخدمات في مجال النقل اللوجستي والتأجير من خلال إجراء التحسين المستمر على الإجراءات والعمليات الداخلية باستخدام الحلول المبتكرة والتقنيات الذكية مثل البلوك شين، وتطوير بيئة العمل التي تشجع على بناء قدرات الموظفين الموهوبين والمبتكرين."

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