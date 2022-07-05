519 مستفيداً في الدفعة الثانية من إسكان الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس برنامج ( اسكان الشارقة ) أن المجلس التنفيذي بالشارقة ومن خلال اعتماده للدفعة الثانية لمساعدة الدعم السكني لمواطني الامارة وصل عدد المساكن التي تم دعمها الى 10 آلاف و59 دعما سكنيا لمواطني الشارقة خلال 10 سنوات وهي عمر برنامج الاسكان في الامارة ، كما أن الدفعة الثانية التي تم اعتمادها اليوم شملت 519 مستفيداً بكلا الفئتين فئة القروض والمنح بقيمة 370 مليونا و585 ألف درهم ، كما تنوعت المساعدات في تلك الدفعة ما بين بناء جديد واستكمال واضافة وصيانة والحصول على مسكن حكومي جاهز ووحدات سكنية مصغرة ، وتصدرت مدينة الشارقة بالنصيب الأعظم من تلك المساعدات بعدد 330 مساعدة دعم سكني والمنطقة الشرقية 121 مساعدة والمنطقة الوسطى 68 مساعدة دعم سكني ، كما تنوعت الحالات الاجتماعية ما بين الأسر المتزوجات من المواطنين والأرامل والمطلقات والأيتام ، لافتا الى انه خلال العام الجاري ما خصص من مبالغ للدعم السكني وصل الى مليار درهم .

727 مليوناً

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة ظهر اليوم والتي أكد خلالها أن المجلس التنفيذي أعتمد من قبل الدفعة الماضية وشملت 528 مساعدة دعم سكني والدفعة التي تم اعتمادها اليوم 519 مساعدة ، كما أن مجموع الدفعتين 1047 مساعدة سكنية في اقل من 6 أشهر بقيمة 727 مليون درهم ، وهناك دفعة قادمة ، وخلال هذا العام ستصل قيمة الدعم السكني الى مليار درهم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وجه بضرورة مواكبة الأعداد المتزايدة من المواطنين المحتاجين الى السكن وتسريع وتيرة المشاريع وتقليص مدة تسليم المساكن للمواطنين .

وأضاف الطنيجي أن صاحب السمو حاكم الشارقة لديه برنامج يقوم على احصاء رسمي ودقيق وترده كافة المعلومات بعدد الاسر التي سوف تتشكل ، لافتا الى ان هناك ألف و400 عقد زواج سكني في الامارة ما يعني أن هناك أسر تتشكل ، فيبني سموه عليها الخطط التنموية والحضرية للإمارة ، وما تحتاجه تلك الاسر من تعليم وصحة وسكن وعمل ووظائف ، ومن ثم يوجه سموه بتوفير تلك المتطلبات للأسر ، لافتا الى انه تم انفاق 7 مليارات و800 مليون درهم على الوحدات السكنية خلال ال 10 سنوات الماضية ، كما ان المجلس التنفيذي اعتمد اليوم دفعتين ، الأولى دفعة الدعم السكني والثانية دفعة المحولين من القروض الى منح وعددهم 34 شخصا ، ستتحمل الحكومة قيمة المطالبات المالية عنهم بقيمة 25 مليونا و500 ألف درهم .

واضاف أنه من قبل أعتمد صاحب السمو حاكم الامارة توفير الحل المؤقت للإسكان الى حين توفير الحل الدائم للسكن ، كما أنه منذ العام 2012 الى 2022 وصلت مساعدات الاسكان المؤقت الى 4 آلاف و790 مساعدة الجارية خلال 10 سنوات بقيمة 160 مليون درهم .

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