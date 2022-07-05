الأمين تطلق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أطلقت خدمة الأمين وهيئة دبي الرقمية المرحلة الثانية من الحملة التوعوية " نحن سندك" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى رفع مستوى التوعية بالجرائم السيبرانية وتسليط الضوء على أحدث التوجهات في هذا المجال ما بين الابتزاز والنصب وانتحال الشخصيات والقضايا المرتبطة بالأمن والخدمات الاجتماعية.

وأفادت خدمة الأمين أن الحملة تركز على تثقيف الجمهور بتحري وتعقب عمليات النصب والاحتيال من خلال الروابط المشبوهة والتي تبدو للضحايا بأن ظاهرها قانوني عبر سرقة كلمة المرور لمرة واحدة OTP كما تهدف الحملة إلى تثقيف كافة شرائح المجتمع من خلال كافة المواد التوعوية والتي تمت ترجمتها بعدة لغات متداولة في الدولة منها: الأوردو والصينية والروسية وأيضاً التغالوغ وذلك للتأكيد على أن خدمة الأمين هي خدمة تلقي معلومات بصورة سرية ومباشرة من أفراد المجتمع في دبي للإبلاغ عن مثل هذه الأحداث.

وأكدت خدمة الأمين أن المواد التوعوية تحث على عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة OTP مع أي شخص يدعي بأنه مصدر موثوق، حيث توفر للمحتالين إمكانية الوصول غير المبرر إلى حساب "الواتس أب" ورسائل البريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية وأمور عديدة أخرى، وأن كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة بالـOTP بمثابة مفتاحك الإلكتروني، تستخدم لمرة واحدة لتسجيل الدخول والتي من شأنها إضافة طبقة حماية إضافية.

ولفتت خدمة الأمين إلى أنه لاتزال روابط النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS الأكثر شيوعاً وإن المحاولات التي يقوم بها المحتالين للأسف ناجحة إلى حد كبير، وإن أعلى وأكثر المحاولات شيوعاً تتمحور حول رسائل توصيل الشحنات والتي تتضمن إخطاراً حول شحنة أو طرد والهدف الرئيسي هي إغراء الضحية للضغط على الرابط وتحويلهم إلى موقع شبيه للشركة.

وتضمنت الرسائل التوعوية مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع لعمليات النصب والاحتيال، منها يجب التدقيق في أي رسالة تبدأ بجملة "عزيزي العميل"، والتحقق دائماً من أن يكون رمز البلد للمصدر مألوفاً، وعدم ملئ البيانات الشخصية أو تفاصيل البطاقة من خلال روابط الرسائل النصية القصيرة، والاعتماد على بطاقات الائتمان لحماية أفضل ضد عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية، والاعتماد دائماً على الاستخدام المباشر للموقع الرسمي للشركة أو الاتصال بخدمة العملاء.

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