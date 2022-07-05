حميد النعيمي يفتتح منتجع زويا الصحي بمنطقة الزوراء في عجمان

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن إمارة عجمان تبنت خطة استراتيجية طموحة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات إزاء القطاع السياحي، وتتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن ما يميز إمارة عجمان وقوعها في موقع استراتيجي تتوسط إمارات الدولة وأصغرها مساحة وهذا يسهل التنقل داخلها، إلى جانب توفر قطاعات السياحة التعليمية والعلاجية والترفيهية والشواطئ مما يؤسس لتنمية سياحة مستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم عجمان، اليوم، منتجع زويا الصحي، في منطقة الزوراء في إمارة عجمان، والذي يعتبر أول منتجع صحي خمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقدم مجموعة واسعة من التجارب والبرامج العلاجية المتخصصة، والتي تم تصميمها لتعزيز نمط الحياة الصحي والرفاهية في المجتمع.

وتجوّل سموه في المنتجع القائم في قلب منطقة الزوراء والذي يضم 61 غرفة، بموقعه المتميز مع إطلالة رائعة على ملاعب الجولف وغابات شجر القرم، حيث اطلع على المرافق الصحية المتوفرة في المنتجع الذي يقدم مجموعة متنوعة من الجلسات العلاجية التي تعتمد على عدة ركائز رئيسية، تشمل الوقاية وإعادة التأهيل، واللياقة، والترفيه، والاسترخاء. واستمع سموه من القائمين على تلك المرافق الصحية إلى شرح لما تحتويه وما تقدمه من مجموعة متخصصة من البرامج العلاجية التي تتسم بالتكامل والشمولية، حيث تضم عدداً من البرامج العلاجية المتنوعة والمصممة خصيصاً للارتقاء بتجربة الضيوف ودعم مسيرتهم من أجل الحياة بصحة أفضل.

حضر الافتتاح .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من كبار المسؤولين.

من جهته أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ، أن دولة الإمارات رسّخت موقعها كوجهة عالمية للسياحة العلاجية بفضل الثقة الدولية بإمكاناتها المختلفة وتشريعاتها وأنظمتها وبيئتها الآمنة المتسامحة المتعددة الثقافات التي نجحت في استقطاب كبرى المؤسسات الطبية ذات المكانة العالمية المرموقة والشركات السياحية.

وقال إن افتتاح منتجع زويا الصحي في منطقة الزوراء اليوم يترجم اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بأن تصبح عجمان من خلال هذه المشاريع المتميزة بيئة جاذبة للسياحة العلاجية والاستثمار الصحي في ظل وجود قطاع طبي خاص متنام ومتسارع وبنية صحية متميزة، مشيدا بالخدمات الصحية المقدمة في المنتجع وجهود العاملين فيه وحرصهم على تقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المستويات العالمية.

من جهته قال رائد الأعمال السعودي محمد أمير سعيد مؤسس منتجع زويا الصحي إن الهدف من تأسيس هذا المنتجع هو تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوفير بيئة صحية متخصصة تهدف إلى تعزيز صحة العقل والجسد والروح لضمان مجتمع صحي يتمتع بكافة سبل الرفاهية وجودة الحياة." وذكر أنه تم تصميم كل برنامج من البرامج العلاجية في المنتجع من قبل نخبة من الخبراء المختصين في مجالي الصحة والطب، بهدف تلبية الاحتياجات المتخصصة لكل شخص مع مراعاة أسلوب الحياة الخاص به، حيث يقوم فريق الأطباء وأخصائيين الصحة والتغذية بإجراء تقييم طبي شامل لكل شخص قبل إعداد البرنامج العلاجي.

وأشار الى أن الضيوف يمكنهم الاختيار من بين تسعة برامج متنوعة بما يشمل برنامج الراحة العلاجية، وتعزيز المناعة، والتخلص من السموم /ديتوكس/، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والتحكم في الوزن، ودعم الكبد، تجديد الحيوية والنشاط، واللياقة البدنية، ومكافحة التقدم في العمر. كما تتضمن تلك البرامج المتخصصة عدداً من الجلسات العلاجية في برنامج متكامل تتراوح مدته من ثلاث إلى أربع عشرة ليلة، يمكن للضيوف خلالها الاستفادة من المرافق المتطورة في المنتجع ومجموعة مختارة من الأنشطة الترفيهية.

ويقدم منتجع زويا الصحي مجموعة متنوعة من الجلسات العلاجية التي تعتمد على ثلاثة ركائز رئيسية للمنتجع، تشمل الوقاية وإعادة التأهيل، اللياقة، الترفيه والاسترخاء.

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