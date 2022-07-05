85% من قيمة الوقود كدعم شهري للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

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أوضحت وزارة تنمية المجتمع أن دعم الوقود لبعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود سيكون في حال ارتفاع أسعار الوقود عن 2.1 درهم/لتر، حيث سيتم احتساب مبلغ الدعم بحسب أسعار الوقود الشهرية بحيث تقدم الحكومة الدعم الشهري بنسبة 85% من قيمة الوقود في هذه الحالة، وقد تختلف قيمة الدعم على حسب الحالة.

إذ يستحق رب الأسرة الموظف دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على 200 لتر إضافي، ويحصل العائل الموظف من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 لتر إذا كان أحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل). بالإضافة الى ذلك يحصل المتقاعد من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 ليتر إذا كان لديه أبناء دون سن الـ 21 ولا يعملون وغير متزوجين وأحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل). وسيتم اعتماد طلب دعم الوقود في التطبيق الذكي لشركة أدنوك للتوزيع وسيكون مرتبط برقم الهوية.

ويتم صرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25,000 درهم ولديها أفراد على رأس عملهم، ويستحق الدعم الأسر التي أحد افرادها (الزوج او الزوجة) أ وكلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، كما يضم المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً. ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم سيتم من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

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