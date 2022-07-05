الإمارات.. 50 % دعم الكهرباء والمياه للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة تنمية المجتمع أن دعم الكهرباء والمياه سيتم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تقديم دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4,000 كيلو واط، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26,000 جالون. ويمكن التسجيل لطلب دعم الكهرباء والماء من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، ابتداء من اليوم الثلاثاء 5 يوليو، مضيفةً أن المستحقين لهذا الدعم ينطبق على الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة، كما يستحق دعم الكهرباء والمياه المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويجب إبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية.

وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم سيتم من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae; ، والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

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