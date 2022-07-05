23 سؤالاً وجواباً حول برنامج الدعم الاجتماعـي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخـل المحـدود

المصدر: دبي-نورا الأمير

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أجابت وزارة تنمية المجتمع عن 23 من الأسئلة الأكثر شيوعاً حول عـلاوات بـدل التضخـم «المواد الغذائية والوقود والكهـرباء والمـاء»، ضمن برنامج الدعم الاجتماعـي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخـل المحـدود، الذي وجه بإعادة هيكلته أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وتالياً الأسئلة الأكثر شيوعاً وأجوبتها:

1 ـ ما هي علاوات بدل التضخم؟

• هي دعم حكومي يصرف لبعض أسر المواطنين من ذوي الدخل المحدود مقابل الارتفاع والتضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والكهرباء والماء.



2 ـ ما هي شروط استحقاق دعم المواد الغذائية بحسب الحالة الاجتماعية؟

• الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، أو القطاع الخاص ومؤمن عليه في أنظمة التقاعد بالدولة، ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

• المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين، ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

3 ـ كيف يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

•يحسب إجمالي دخل الزوج والزوجة من الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية والأملاك المؤجرة والعقارات المستثمرة حيث لا يزيد الدخل على 25 ألف درهم شهرياً.

4 ـ متى سيتم فتح باب التسجيل لعلاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

•ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 وسيتم استلام الطلبات وفقاً للشروط والضوابط.

5 ـ كيف يمكن التسجيل لطلب علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

• يمكنك التسجيل للطلب:

• دخول موقع وزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae أو التطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع (MOCD).

• الدخول على الخدمة باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

• تعبئة الطلب والتسجيل لطلب علاوات التضخم.

6 ـ هل علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) متوفرة لجميع المواطنين بالدولة؟

•علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء) متوفرة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، وللأسر التي يعمل أحد أفرادها أو كلاهما ويقل مجموع دخلهم عن 25 ألف درهم.

7 ـ هل يجب أن أبلغ عن التغييرات في دخل الأسرة أو التغييرات في الحالة الاجتماعية؟

•يجب إبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية فور حدوثها.

8 ـ كيف يتم صرف دعم علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

•يتم صرف الدعم بشكل شهري بحسب نسب التضخم المعلن عنها.

9 ـ كيف يمكن الاستفسار عن علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

•للاستفسارات المتعلقة بالشروط والأحكام ومراحل اعتماد الطلب، يمكنك التواصل على الرقم 800623 والرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae

10 ـ كيف يمكن استلام علاوات بدل التضخم (المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء)؟

•بعد الموافقة على طلبك ستصلك رسالة نصية بتفاصيل الدعم وآلية الانتفاع منه.

11 ـ ما هي البيانات والمستندات الأساسية المطلوبة لتقديم الطلب؟

• رقم بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب وأفراد أسرته.

• شهادة الراتب الشهري لرب الأسرة وزوجته.

علاوة دعم المواد الغذائية

12 ـ ما هي آلية الاستفادة من دعم المواد الغذائية؟

•يمكن الاستفادة من دعم المواد الغذائية عبر منافذ بيع السلع والمواد الغذائية المعتمدة لهذه المبادرة (وسيتم الإعلان عن المنافذ المعتمدة خلال الفترة المقبلة).

13 ـ ما هي قيمة دعم المواد الغذائية؟

يتم صرف دعم المواد الغذائية بنسبة 75% من نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية.

14 ـ هل تتغير قيمة دعم المواد الغذائية؟

•ترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية ويزيد الدعم مع زيادة التضخم.

15 ـ هل يمكن صرف دعم المواد الغذائية لأكثر من فرد بالأسرة؟

•يتم دعم الأسرة من خلال المستفيد الرئيسي (مقدم الطلب).

علاوة دعم الوقود

16 ـ ما هي قيمة دعم الوقود؟

• تعتمد قيمة الدعم على التغير في أسعار الوقود حيث تقدم الحكومة الدعم الشهري بنسبة 85% من قيمة الوقود عند ارتفاع سعره على 2.1 درهم/لتر، وقد تختلف قيمته من أسرة لأخرى بحسب مايلي:

• يحصل رب الأسرة الموظف على دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل زوجته العاملة على 200 لتر إضافي.

•يحصل العائل الموظف من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 لتر إذا كان أحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل).

• يحصل المتقاعد من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 ليتر إذا كان لديه أبناء دون سن الـ 21 ولا يعملون وغير متزوجين وأحدهما غير حاصل على الدعم (متقاعد أو لا يعمل).

17 ـ ما هي آلية الاستفادة من دعم الوقود؟

•يمكن الاستفادة من دعم الوقود عبر نظام النقاط الشهرية التي تضاف إلى محفظة تطبيق شركة أدنوك للتوزيع الإلكترونية والتي يتم إنشاؤها بعد اعتماد الطلب.

18 ـ هل يمكن صرف دعم الوقود لأكثر من فرد بالأسرة؟

•يتم إنشاء حساب واحد لكل أسرة مستفيدة من الدعم وربطه بأكثر من مستخدم بحسب الاستحقاق.

19 ـ هل بإمكان أحد أفراد أسرتي استخدام الرصيد بالمحفظة؟

•يرتبط استخدام دعم الوقود ببطاقة الهوية الأصلية وبيانات المركبة المسجلة.

20 ـ ما هي مدة صلاحية دعم الوقود؟

•يتم صرف الدعم بشكل شهري حتى تعود أسعار الوقود إلى (2.1 درهم/لتر).

21 ـ كيف يمكن متابعة إجراءات طلب دعم الوقود؟

•بشأن الاستفسارات المتعلقة باستخدام تطبيق شركة أدنوك للتوزيع والمعلومات الخاصة بنظام النقاط، يرجى التواصل مع مركز اتصال شركة أدنوك للتوزيع على الرقم 800300

22 ـ كيف يتم صرف دعم الكهرباء والماء، وما هي قيمته؟

•يتم توفير دعم الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث يتم تقديم دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو واط، ودعم شهري للماء بقيمة 50% لاستهلاك الماء الأقل من 26,000 جالون.

23 ـ هل يجب أن يكون لدي مسكن مسجل باسمي للانتفاع من دعم الكهرباء والماء؟

•لا يشترط وجود مسكن مملوك للمستفيد.

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