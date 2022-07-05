تنويه من وزارة تنمية المجتمع حول الضغط الهائل على موقعها الإلكتروني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نوهت وزارة تنمية المجتمع بأن موقعها الالكتروني يشهد ضغطاً كبيراً نتيجة للأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين بتقديم الطلبات والاستفسارات عن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل».

وقدمت الوزارة شكرها للسادة الجمهور على تواصلهم معها عبر موقعها الإلكتروني، وتقدمت باعتذارها عن هذا البطء، وأكدت أن فريقها الفني يعمل حالياً على سرعة تلافي هذا الموضوع، وأن الموقع سيعود إلى طبيعته خلال الساعات القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز