كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستعرض تجربتها في ترسيخ نهج مبتكر للتعلم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تجربتها الرائدة في ترسيخ نهج جديد للتعلم يواكب مختلف المتغيرات العالمية ويكون نقطة انطلاق لتأهيل العنصر البشري والقادة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق مختلف الأهداف الوطنية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور آرثر كينج مدير الشؤون الأكاديمية في الكلية في فعاليات «الاجتماع السنوي للشبكة العالمية لكليات الإدارة الحكومية» الذي نظمته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في العاصمة اليونانية أثينا مؤخراً.

ويوفر اجتماع «الشبكة العالمية لكليات الإدارة الحكومية»، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة فريدة للكليات المعنية في مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والممارسات الرائدة والتي تسعى إلى تأهيل الموظفين الحكوميين وإكسابهم أفضل المهارات والخبرات لإيجاد حلول لكافة التحديات الحالية والمستقبلية.

وسلط الاجتماع الأخير الضوء على دور كليات الإدارة الحكومية في تعزيز القدرات على القيادة والصمود في أوقات الأزمات، وتنفيذ وتقييم طرق التدريس الجديدة، وتعزيز ثقافات التعلم المستمر في مجال الخدمات العامة.

ممارسات

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دوماً إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة وسبل تأهيل الكوادر البشرية بما يخدم تحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية للحكومات، بجانب حرصنا على نقل نموذج دولة الإمارات التنموي في مختلف المجالات إلى العالم.

وهو ما يعكس رؤية الحكومة في الارتقاء بالإدارة العامة وتبني منظومة متطورة لتحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية في الدولة. وهو ما يصب في تعزيز دورنا في إكساب القادة والموظفين الحكوميين الخبرات والتجارب وفق أعلى المعايير لمواكبة المتغيرات العالمية، بما ينعكس أيضاً على تعزيز منظومة التطوير والتحديث، وترسيخ نهج جديد للتدريس في الكلية».

وأضاف: «كانت مشاركتنا في الشبكة العالمية لكليات الإدارة الحكومية الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثمرة.

حيث كانت فرصة كبيرة لنا لاستعراض ما أنجزناه خلال الفترة الماضية من تطوير لنظم التدريس خاصة في ظل جائحة كوفيد 19، وما هي الدروس التي تعلمناها خلال الجائحة وأصبحت دافعاً لنا لتطوير مساعينا نحو تأهيل الكوادر والقيادات الحكومية والمضي بهم نحو الأمام من أجل تعزيز مساهمتهم في مسيرة حكومة الإمارات وحكومات المنطقة».

تحول

كما استعرض وفد الكلية التحول إلى نظم التعليم الذكية، خاصة خلال جائحة كوفيد 19، مع استعراض آثار التجربة وأثرها على مسيرة الكلية الأكاديمية وتوسيع قاعدة طلابها في الإمارات والمنطقة.

تطوير

شارك كل من الدكتور علي المري والدكتور آرثر كينج في مناقشات الشبكة العالمية لكليات الإدارة الحكومية خلال جلسة بعنوان «طرق تدريس جديدة»، تحت شعار «الجيل القادم من كليات الإدارة الحكومية» وتم إلقاء الضوء على تحول كلية محمد بن راشد لنظم التدريس وتطويرها في الكلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز