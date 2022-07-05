أحمد جلفار: خطوة نوعية وقرارات تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أكد أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ليصبح برنامجاً متكاملاً ورفع ميزانيته بمقدار 100% من 14 إلى 28 مليار درهم، يترجم حرص سموه والقيادة الرشيدة على أبناء الوطن ذوي الدخل المحدود بغية مساندتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، انسجاماً مع التوجه العام لاستراتيجيات الدولة وخطوة من خطوات تحقيق أهداف أسعد شعوب الأرض.

وأضاف إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو بما يتضمن هذا القرار تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، حيث تقود هذه القرارات المحورية إلى تعزيز التماسك وترسيخ استقرار الأسرة، مما يسهم في تمكين النسيج المجتمعي ككل، لافتاً إلى نوعية القرار وتفرده من خلال استحداثه لأربعة مخصصات تشمل السكن والتعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل وهي من أبرز أساسيات وركائز تحقيق رفاهية العيش.

ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، الذي أصدر حزمة من القرارات النوعية المعنية برفع جودة الحياة لدى الشعب الإماراتي، استكمالاً لمسيرته الساطعة والزاخرة بالمبادرات والبرامج والقرارات المخصصة والشاملة لمختلف فئات أبناء المجتمع الإماراتي، بهدف تعزيز رفاهية الحياة والارتقاء بها.

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