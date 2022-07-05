مغير الخييلي: مكرمة محمد بن زايد تجسد مقولة «لا تشلون هم»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تعكس حرص سموه على سعادة شعبه، وتلبية احتياجاته في ظل التغيرات والظروف، التي يمر بها العالم على المستوى الاقتصادي، وقال: لعل جملة سموه المأثورة «لا تشلون هم» تتجلى في هذه المكرمة بأجمل وأزهى صورها.

وأضاف: إن هذه المبادرة تنم عن إحساس سموه العالي تجاه وطنه، هي امتداد للسخاء وتثمين قيمة الإنسان الإماراتي، التي ترسّخت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، فحمل الراية خلف لخير سلف، وإن قرارات صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان من شأنها تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويعكس اهتمام سموه بدعم أبناء الدولة للعيش الكريم، وتوفير الرفاهية وبث الأمان والطمأنينة في نفوسهم.

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