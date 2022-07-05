رئيس الدولة يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة.

ويجسد توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم، من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 ملياراً إلى 28 مليار درهم، حرص سموه على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود تعزيزاً للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.

ويغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

مخصصات مستحدثة

واستحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل، وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

ويتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن يتراوح بين 1500 درهم شهرياً، و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ويستحق المتقدمون الذي يسكنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى 60 % من هذه المبالغ، ولا ينطبق هذا المخصص على من يحصلون على أي شكل آخر من أشكال إعانة الإسكان الحكومي أو يمتلكون منزلاً مسجلاً باسمهم، ويتوقف هذا المخصص عند الحصول على إسكان حكومي.

التعليم الجامعي

ومن ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة، «مخصص التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين، التي تجسد اهتمام الدولة وتشجيعها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية (حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد البشرية).

كما يشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة (بين 2400 و800 درهم) وبعمر أقصى 25 عاماً للطالب /‏ الطالبة.

مخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، وهو من الإعانات المالية الجديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل، يمتد هذا المخصص لمدة 6 أشهر، وتبلغ قيمته 5000 درهم شهرياً لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.

العلاوات

وحرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة، وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية، وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الإماراتية للأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك.

وتم زيادة هذه العلاوة لتبدأ من 5000 درهم شهرياً، ومن ثم تتزايد بمعدل 2000 درهم شهرياً عن كل 10 سنوات من الخبرة العملية حتى تصل إلى 13000 ألف درهم، بحيث يحصل رب الأسرة في الفئة العمرية من 21 - 30 عاماً على مبلغ 5000 درهم شهرياً، وتزيد العلاوة للفئة العمرية من 30- 40 عاماً لتصل إلى 7000 درهم، والفئة العمرية من 40 - 50 عاماً 9000 درهم.

والفئة العمرية من 50 - 60 عاماً 11 ألف درهم، وصولاً إلى الفئة العمرية الخاصة بمن هم أكثر من 60 عاماً، والتي تصل ألي 13 ألف درهم شهرياً. وتمنح هذه العلاوة من سن 30 وما فوق، ويبدأ احتساب سنوات العمل من سن 21.

علاوة الزوجة

ويتضمن «برنامج الدعم الاجتماعي» الجديد رفع علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم، وذلك بهدف رفع الدعم الاجتماعي الذي تحصل عليه الأسر المواطنة محدودة الدخل.

علاوة الأبناء

ويشمل «برنامج الدعم الاجتماعي» زيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم شهرياً للابن الأول، و1600 درهم شهرياً للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، على أن تصرف حتى سن 21 عاماً. وتنطبق هذه العلاوة على الحالات كافة بما يشمل الموظف والعاطل عن العمل والباحث عن وظيفة، أي أنه إذا كان لدى رب الأسرة المواطن أربعة أبناء فيستحق في هذه الحالة 6400 درهم شهرياً علاوة أبناء.

علاوات بدل تضخم

ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات، هي علاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والماء، وعلاوة الوقود.

دعم المواد الغذائية

وانطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات على دعم مواطنيها، خاصة من محدودي الدخل، تتحمل الحكومة ضمن هذه المبادرة 75 % من تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم،

وعلاوة دعم الكهرباء والمياه بقيمة 50 %، ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية، لا سيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50 % لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو وات، ودعماً شهرياً للمياه بقيمة 50 % لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.

علاوة دعم الوقود

ويقدم البرنامج هذا النوع من الدعم للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً، ومن منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويقدم البرنامج دعماً شهرياً بنسبة 85 % من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهرياً على دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ 200 لتر إضافي، أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ 400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم.

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› مخصصات تشمل السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل فوق سن 45

› علاوة تعادل 75 % من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية

› دعم شهري للكهرباء بقيمة 50 % للاستهلاك أقل من 4000 كيلووات

› دعم شهري بنسبة 85 % من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر

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