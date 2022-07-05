مسؤولون: مبادرة سخية تسهم في دعم الاستقرار والتماسك الأسري

المصدر: أبوظبي - البيان

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ثمن مسؤولون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، مؤكدين حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة، مشيرين إلى أن المبادرة السخية ستسهم وبشكل مباشر في دعم الاستقرار والتماسك الأسر.

رفاهية الحياة

وهنأ علي سالم عبيد الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية أصحاب الدخل المحدود من أبناء الدولة، بمناسبة صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 إلى 28 مليار درهم، لتشمل مبادرة الدعم الاجتماعي مخصصات جديدة للسكن، والتعليم الجامعي، والمتعطلين عن العمل، وممن لا يعملون ممن تتجاوز أعمارهم 42 عاماً من أبناء الدولة، بالإضافة إلى زيادة العلاوات المعتمدة سابقاً.

وقال الكعبي: إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قائد من الطراز الإنساني الأول الذي يحرص على وطنه وشعبه والمقيمين فيه، ولطالما كانت مبادراته، حفظه الله، تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ولقد جاء الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي لتحقق لأبناء الوطن رفاهية الحياة وجودتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وهو الأمر الذي أثلج قلوب ذوي الدخل المحدود، الذين تشملهم التوجيهات السامية، التي ستسهم في مزيد من الاستقرار والتماسك الأسري، كما أنه سوف يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويحقق للفئة التي شملتها التوجيهات الكريمة ما تأمله من اطمئنان، واستقرار، لتكون أكثر فاعلية وإنتاجية ومساهمة في بناء الوطن.

مكاسب

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 إلى 28 مليار درهم، ستسهم وبشكل مباشر في دعم الاستقرار والتماسك الأسري، وستحقق العديد من المكاسب الإنسانية للأسر المواطنة كالاستقلال المالي، الذي سيساعد على تمكين الأسرة مادياً، الأمر الذي سيساعد على سد احتياجات الأسرة ومتطلبات الأبناء.

كما أنه سيُسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تشمل المبادرة مخصصات جديدة للسكن، والتعليم الجامعي، والمتعطلين عن العمل، وممن لا يعملون ممن تتجاوز أعمارهم 42 عاماً من أبناء الدولة، بالإضافة إلى زيادة العلاوات المعتمدة في السابق.

وأضافت الرميثي: إن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد حرص القيادة على توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء الوطن.

حيث يضع سموه الأسرة الإماراتية على رأس الأولويات، حيث إنها المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية للأبناء الذين هم شركاء رئيسيون في بناء الوطن، وعماد مستقبله بما يملكون من خبرات ومؤهلات سوف تحقق تطلعات القيادة للوطن وأبنائه، حيث يؤمن سموه بأن «الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة»، ولذا فلا غرابة أن تصدر هذه التوجيهات المباركة من سموه، حفظه الله.

وقالت الرميثي: إن هذه المبادرة الكريمة أشاعت الفرحة في نفوس الموطنين خاصة في هذه الأيام المباركة، وهم مقبلون على عيد الأضحى المبارك.

قيادة حكيمة

وثمن الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة تؤكد حرص القيادة الحكيمة على الارتقاء والنهوض بحياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن في كل أرجاء الدولة.

وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل بخير ونعمة بفضل الله طالما هناك قيادة حكيمة تتلمس احتياجات مواطنيها، وتواصل العمل ليلاً ونهاراً لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن ذلك يجسد حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير الأجواء المناسبة للاستقرار والحياة الكريمة للجميع.

رفعة الوطن

بدوره قال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، هي مبادرة تدعم مسيرة الدولة نحو رفعة الوطن وعزة المواطن.

وأضاف المحياس: «إن هذا القرار يأتي ليضع أمام ناظرنا دليلاً راسخاً على حرص سموه المتواصل لإمداد ودعم الأسر المواطنة وذوي الدخل المحدود منهم بسبل العيش الكريمة، وذلك بما يسهم في إرساء دعائم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة حياة المواطنين على أرض دولتنا الحبيبة، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة.

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