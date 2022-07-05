حصة بو حميد: استقبال طلبات المستفيدين من علاوة بدل التضخم اليوم

المصدر: دبي- نورا الأمير

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قالت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع: إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، يأتي حرصاً من سموه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود.

وثمنت توجيهات القيادة الرشيدة بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته من 14 مليار إلى 28 مليار درهم، بما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين لأبناء الوطن.

وأشارت في تصريحات لـ «تلفزيون دبي»، إلى أن استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من «علاوات بدل التضخم»، يبدأ اليوم «الثلاثاء»، لمن تنطبق عليهم شروط الضمان، لتحقيق سرعة في الإنجاز، وتنفيذ هذه المشاريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك للفئات المسجلة، وأوضحت أن البرامج موجهة للمستفيدين المسجلين في الوزارة والهيئات المحلية..

ولفتت إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي، يتضمن شقين، الأول إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي الشامل، لضمان توفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود، حيث سيتم العمل به سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن رفع قيمة مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2,7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم، فضلاً عن استحداث مخصصات جديدة، تشمل التعليم الجامعي والسكن والمتعطل الباحث عن العمل ومن لا يعمل، وعلاوات لمواجهة التضخم، ستشمل كافة المستفيدين من الضمان على مستوى الدولة، والمسجلين في الوزارة والجهات المحلية، كما ستضم أيضاً أسراً جديدة ستستفيد لاختلاف الشروط.

وأفادت بأن الدعم الآخر المعني بالبرنامج، هو «علاوات بدل التضخم»، التي تتضمن 3 برامج رئيسة لأصحاب الدخل المحدود، ممن يقل دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، موزعة على 3 أقسام، الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه العلاوات، سيتم تنفيذها مباشرة من خلال استقبال الطلبات، بدءاً من اليوم، مشددة على أهمية سرعة الإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع قبل عيد الأضحى للفئات المسجلة، ومن تنطبق عليها الشروط، حيث سيتم صرف علاوات بدل التضخم الفورية.

وذكرت في تصريحات لنشرة «علوم الدار»، أن قرار إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، سيشمل فئة أسر المتقاعدين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ويقل دخلها عن 25 ألف درهم، خاصة في مبادرات التضخم الـ 3، لافتة إلى فتح باب التسجيل للمستفيدين من مبادرات التضخم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، لغايات إيصال الدعم قبل عيد الأضحى المبارك». ونوهت بأنه لن يتم طلب أي تحديثات على قوائم المستفيدين، فيما ستضاف قوائم واشتراطات جديدة، وسيجري إطلاع المستهدفين حول كيفية التقديم بشكل يسير.

وقالت: «فرق العمل في الوزارة، تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وجه السرعة، كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في كافة أرجاء الدولة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته»، حيث يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات.

وأضافت: «يعد البرنامج خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى، لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن».

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