مستفيدون: قيادتنا تضع احتياجات المواطنين ضمن أهم أولوياتها

المصدر: دبي - نورا الأمير

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ثمن مستفيدون من المساعدات الاجتماعية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، مؤكدين أن مبادرة سموه تأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن، كما أن قيادتنا تضع احتياجات شعب الإمارات ضمن أهم أولوياتها.

ووجهت أم أحمد تحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة على قراراته، التي تصب في مصلحة المجتمع، قائلة: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد نعتز به، ونقدر له مساعيه الرامية إلى توفير أوجه الدعم والمساعدة لتحقيق السعادة والرفاهية لأبناء الإمارات»، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في علاقتها مع مواطنيها وهو ما تعكسه القرارات والتوجيهات المتلاحقة لتوفير الاستقرار والحياة الكريمة للجميع.

وقال سلطان أبو أحمد: حبانا الله بقيادة لا تضع المواطن في موقع السؤال والطلب، بل عودت أبناء شعبها على متابعة وتلمس احتياجاتهم، مشيراً إلى أن القرار جاء في وقته، ويخدم مستحقي المساعدات الاجتماعية.

ورفعت أم عبيد أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة قائلة، إن المبادرة السخية أثلجت صدور الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات سموه، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي، هي في جوهرها مبادرة استثنائية تدعم استقرار الأسر، وخطوة هامة نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن.

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