«زايد الإنسانية» تطلق أول أفواج حجاجها

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلق أمس الأول أول أفواج حجاج (برنامج زايد للحج) الذي تعده مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سنوياً والذين حصلوا على تصاريح من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف ومنحة الحج من المؤسسة بعد استيفائهم الشروط المطلوبة من المواطنين ذوي الدخل المحدود ويتمتعون بالصحة التي تؤهلهم لأداء المناسك.

كان في وداعهم في مطار أبوظبي عدد من موظفي المؤسسة الإداريين الذين يبادرون إلى مساعدة الحجاج في تيسير أمور سفرهم، ويوزعون عليهم برنامج الحج منذ انطلاقهم من المطار وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

يرافق الحجاج بعض الإداريين من المؤسسة وحملات رعاية الحجيج إضافة إلى الجهاز الطبي من أطباء، وطبيبات وممرضين وممرضات وعدد من الوعاظ العلماء المعتمدين من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف.

وتم توجيه الحجاج ومدهم بعدد من الوصايا بشأن مراعاة الإرشادات الصحية من لبس الكمامة، والوقاية من الازدحام والمحافظة على النظافة وغسل الأيادي وغيرها.. إلى جانب نصحهم بالاستفسار عن مناسك الحج من العلماء المرافقين للحملة مباشرة واتباع الإرشادات الإدارية المطبقة والمعمول بها من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور ابراهيم الزعابي - مدير إدارة البرامج والمشاريع في المؤسسة بجميع الحجاج داعياً الله لهم بالتوفيق والقبول.. وأكد أن جميع إداريي المؤسسة والحملة يتابعون بصورة دائمة شؤون الحجاج وفي جميع المناسك في مكة المكرمة ومنى وعلى صعيد عرفات ومزدلفة حتى العودة إلى مكة ومن ثم العودة إلى أرض الإمارات بسلام.

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