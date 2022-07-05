حاكم الشارقة يثمن التعاون مع شركة النفط الوطنية التايلاندية

المصدر: الشارقة- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مونتري روانجيكوال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلاندية (PTTEP).

وذلك في قصر البديع العامر. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيارة وفد الشركة، مثمناً سموه التعاون المثمر بين الشركة وإمارة الشارقة، في المشروعات الخاصة بالطاقة واستثماراتها.

وتناول اللقاء أعمال الشركة الجارية في مختلف مجالات الغاز والطاقة، عبر الشراكة الذكية مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وشركة إيني الإيطالية، إلى جانب استكشاف النفط والغاز، ما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

مشروعات

كما تناول اللقاء، المشروعات العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة، والتي تمثل تنوعاً تنموياً لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العلمية والأكاديمية، إلى جانب المجمعات العلمية الحديثة في الإمارة، ما يُعد استمراراً لمشروعات الشارقة في مجالات الطاقة، ودعماً لها بالكوادر المتخصصة، والتعاون مع الشركات العالمية.

حضر اللقاء المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وجيرو باجونا مدير عام إيني الشارقة، وعدد من المسؤولين.

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