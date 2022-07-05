متحف خاص بإهداءات حاكم الشارقة في مجمع القرآن الكريم

المصدر: الشارقة- وام

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خصص مجمع القرآن الكريم بالشارقة متحفاً لعرض الإهداءات الجديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من المصاحف الأثرية النادرة، وإتاحة مشاهدتها، والتعرف عليها لزوار المجمع.

وقال شيرزاد عبدالرحمن طاهر أمين عام المجمع: إنه سيتسنى للزوار مشاهدة الإهداءات الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة في متحف خاص في المجمع من المصاحف والآثار القرآنية الأثرية النادرة.

وأوضح الأمين العام أن مجمع القرآن الكريم يحوي حالياً عدداً كبيراً من المصاحف والرقوق والآثار القرآنية النادرة، والتي يتجاوز عمر بعضها 1300 عام، وتغطي وتنتمي لحقب زمنية مختلفة تمتد من القرن الهجري الثاني إلى وقتنا الحاضر وتغطي جميع الحواضر والأمصار الإسلامية عبر التأريخ، وجل هذه المقتنيات هي من إهداء صاحب السمو حاكم الشارقة، مثمناً دعم سموه المتواصل للمجمع.

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