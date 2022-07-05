«صحة دبي» تدشن توسعة قسم الطب الطبيعي بمستشفى راشد

المصدر: دبي - وام

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دشنت هيئة الصحة بدبي قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بمستشفى راشد بعد أعمال التوسعة والتطوير التي شملت استحداث حزمة من الخدمات الجديدة وتزويد القسم بأحدث التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية التي تعزز القدرة التنافسية للمستشفى الذي يضم أكبر مركز للإصابات والطوارئ على مستوى المنطقة.

وشملت أعمال التطوير - التي جاءت بتبرع ودعم كامل من مجموعة «صديقي القابضة» - توفير صالة جديدة للتمارين البدنية وصالة لتأهيل إصابات الجهاز العصبي ومسبح العلاج المائي ووحدة العلاج الوظيفي وإعادة التأهيل وتطوير خدمات عيادة الطب الطبيعي وإعادة التأهيل وعيادة الطب الرياضي ووحدة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ووحدة ترميم الأعضاء التعويضية للعيون.

وتأتي أهمية هذا المشروع في ظل الإقبال المتزايد على خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التي يقدمها المستشفى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المستفيدين من خدمات القسم يصل إلى 68000 مريض سنوياً بينهم 45000 مريض داخلي و23000 مريض في العيادات الخارجية.

حضر حفل التدشين عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعبد الحميد أحمد صديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «صديقي القابضة»، والدكتور علوي الشيخ نائب مدير عام الهيئة، والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، والدكتور عبد الحميد العطار استشاري ومدير إدارة الخدمات الطبية المساندة بمستشفى راشد.

وأكد عوض الكتبي خلال تدشينه للمشروع الجديد على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتطوير وتحديث الأقسام المختلفة بمنشآتها الطبية بما فيها قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بمستشفى راشد ليكون من المراكز الحديثة والمتطورة على مستوى المنطقة التي تلبي كافة الاحتياجات الصحية والنفسية والتأهيلية للمرضى.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به القسم لتحقيق تكامل خدمات الرعاية الصحية بمستشفى راشد الذي يضم أكبر مركز للإصابات والحوادث على مستوى المنطقة.

تطوير

قال عوض الكتبي إن الهيئة ماضية في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية بدبي لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة التي أصبحت على أعتاب مرحلة مهمة تتطلب العديد من الاستحقاقات والعمل الدؤوب لتحقيق الاستجابة القصوى لتحديات المستقبل.

واستمع خلال جولته بمختلف عيادات وأجنحة القسم إلى شرح مفصل حول الأجهزة والتقنيات الطبية والإمكانيات المتطورة والخدمات المتعددة التي يقدمها القسم في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية في مجال علاج وتأهيل المرضى ودمجهم في المجتمع.

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