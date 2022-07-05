إطلاق أول أكاديمية لطب الكوارث بالدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت أول أكاديمية غير ربحية لطب الكوارث في الدولة تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية في التعامل مع حالات الكوارث والطوارئ باستخدام منهج موحد معتمد دولياً من أبرز المراكز والجامعات العالمية ووحدات تدريبية متنقلة انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات مبتكرة تعمل على دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة وبمبادرة مشتركة من المؤسسة الوطنية للتدريب والمركز الوطني لطب الكوارث والمجلس الإماراتي لطب الكوارث وجمعية إمارات العطاء.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب الآلاف من الأطباء والممرضين والمسعفين من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الإمارات للاستجابة الطبية «جاهزية».

وتتضمن أكاديمية طب الكوارث على وحدات تدريبية ميدانية مجهزة بدمى وفق أفضل المعايير والتقنيات الحديثة المعدة لاستحداث سيناريوهات افتراضية وتمارين حية عملية للتعامل الطبي مع الحالات الطارئة، كما تحوي غرفة كونترول لمتابعة التطبيق والتقييم لتدريب الممارسين الصحيين لمحاكاة الواقع الافتراضي.

مبادرة

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات عميد أكاديمية طب الكوارث، أن الأكاديمية هي مؤسسة تعليمية لا تهدف إلى الربح تأسست بمبادرة من أطباء الإمارات لبناء قدرات خط الدفاع الأول والارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبني مبادرات مبتكرة في مجال التدريب الطبي التخصصي وتأسيس مراكز للتميز في طب الكوارث في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة والتنظيم السنوي لمؤتمر أبوظبي لطب الكوارث ومؤتمر الإمارات لطب الكوارث والمؤتمر العالمي لطب الكوارث وتبني جائزة الإمارات لطب الكوارث تمنح للمؤسسات والأفراد التي لها دور بارز في الارتقاء بطب الكوارث وإثراء البحوث العلمية في مجال الجاهزية والاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ.

منح

وأضاف أن مبادرة «أطباء الإمارات» ستقدم منحاً تدريبية مجانية لخط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والمسعفين من المتقدمين لبرنامج جاهزية، سواء من الكوادر الطبية من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في الإمارات أو العاملين في المستشفيات الجامعية، باستخدام تقنية التدريب الميداني بالمحاكاة أو التعليم الافتراضي.

وأكد أن أكاديمية طب الكوارث تمثل نقلة نوعية وحلولاً تدريبية مبتكرة، لتطوير القدرات الذاتية للأطباء، للتكيف مع المتغيرات في إطار التعليم والتدريب المستمر، موضحة أن التدريب بالمحاكاة المعتمد هو المستخدم من قبل أشهر الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.

مؤكدة أن أكاديمية طب الكوارث تتيح رفع الجاهزية المؤسسية للمرافق الصحية الحالية والمستقبلية، إذ يساعد نقل التدريب إلى مواقع العمل مع التأكد أن المعدات والمستلزمات، وكذلك أنظمة العمل القائمة، قادرة على التعامل بشكل فعال وآمن مع الحالات الصحية المتوقعة.

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