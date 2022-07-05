«جي 42» تتوسع في حلول علم الوراثة السريرية بالإمارات

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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كشفت شركة «جي 42» للرعاية الصحية عن جهودها لتوسيع حلول الاختبارات الجينية السريرية في الإمارات، والتي تأتي في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وتعد الحلول الوراثية السريرية التي تقدمها مختبرات بيوجنكس (Biogenix Labs)، التي تعتبر أول مختبرات حاصلة على شهادة آيزو معتمدة في الإمارات لفحوصات كوفيد 19، التابعة لشركة «جي 42» للرعاية الصحية، جزءاً أساسياً من جهود الشركة الرامية إلى توفير الرؤى والمعلومات القيّمة وتسهيل عملية التشخيص المبكر.

فضلاً عن علاج بعض أنواع السرطان والأمراض النادرة والاستقلابية، وغيرها من الأمراض الوراثية في المنطقة. وقد أطلقت الشركة أكثر من 250 لوحة اختبار جيني إكلينيكي شامل يرتكز على استخدام تقنيات تسلسل جيني فريدة من نوعها وتقديم النتائج في أقصر وقت ممكن.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42» للرعاية الصحية: «في إطار جهودنا الرامية إلى دعم صحة الأجيال القادمة وتوفير رعاية صحية أفضل كل يوم، تفتخر مختبرات «بيوجينكس» بالإعلان عن توسعها في حلول علم الوراثة السريرية في المنطقة بما يعزز من مكانتها بوصفها مزوداً رائداً لهذه الخدمات على المستوى الإقليمي».

وأضاف: «يتمتع مختبر «بيوجينكس» بإمكانات متميزة تمكّنه من تعزيز قدرات الاختبارات الشاملة، مدعوماً بفريق عملنا المكون من خبراء على أعلى مستوى في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن امتلاكه أكبر قائمة ولوحات اختبار في مجالات التشخيص الجزيئي، والكيمياء الحيوية السريرية، وعلم المناعة السريرية».

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