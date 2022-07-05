4000 طلب تخلص من المخلفات الحجمية أنجزتها بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

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أنجزت بلدية دبي 4000 طلب خدمة تخلص من المخلفات الحجمية، إحدى الخدمات المجانية التي تتيحها البلدية للأفراد، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، وتعزيزاً لثقافة فصل النفايات لدى أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي المتميزة في المجال الخدمي والبيئي، وتعزيزاً لرؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وأكدت بلدية دبي أن ما أنجزته من طلبات ضمن هذه الخدمة يشمل النصف الأول من العام الجاري فقط، ومن المتوقع أن تصل الطلبات المنجزة إلى أكثر من 10 آلاف طلب مع نهاية العام، وذلك بسبب الإجازات السنوية ومواسم الأعياد وكثافة النشاط الاقتصادي والتجاري خلال النصف الثاني من العام.

فوائد مميزة

وتعد الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور بكل سهولة وكفاءة، فهي متاحة للأفراد من قاطني إمارة دبي (عدا مناطق التطوير العقاري والمناطق الحرة).

وذلك من خلال التطبيق الموحد للبلدية. وتقدم الخدمة العديد من الفوائد، أهمها القضاء على الممارسات السلبية التي تضر بالبيئة والصحة العامة، والمتمثلة في تراكم المخلفات الحجمية، مثل الأثاث المنزلي المستعمل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات. كما تسهم الخدمة في تعزيز ثقافة فصل النفايات من المصدر، وزيادة وعي الجمهور بأهمية التخلص السليم من المخلفات.

استمرارية وتحسينات

وأوضحت بلدية دبي أن الطلبات المقدمة يتم إنجازها من خلال 3 فرق عمل ميدانية، موزعة على قطاعات مختلفة، ضمن برنامج العمل في الفترة الصباحية من يوم الأحد لغاية يوم الجمعة، إضافةً إلى ذلك أتاحت البلدية تطبيقاً رقمياً للمراقبين، يتم من خلاله إرسال الطلبات إلى الفريق الميداني.

ومن ثم متابعة إنجازها وضمان جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين، إذ يتم الاستفادة من المخلفات الحجمية المُجمعة من المدينة عبر شركات متخصصة في إعادة التدوير، تقوم بفرز المخلفات وإعادة تدوير معظمها لاستخدامها مرةً أخرى.

وأشارت البلدية إلى أنه بالرغم من جائحة «كوفيد 19» وتقييد الحركة، استمرت الدائرة في تقديم الخدمة من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسافة الآمنة، واتباع إجراءات الصحة والسلامة العامة. كما تم توفير العديد من متطلبات السلامة، التي تشمل اللباس الواقي للعاملين، ومواد السلامة الشخصية والتعقيم لاستخدامها بشكلٍ يومي.

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