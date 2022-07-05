«دبي الرقمية» تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي للأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة دبي الرقمية ممثلة بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي في الأمن السيبراني، والذي طوّره مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع للمركز. ويهدف البرنامج إلى تنمية كوادر بشرية متخصّصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني.

ينطلق البرنامج 18 يوليو المقبل، بشكل يومي وعلى مدار 5 أسابيع متواصلة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني – الخليج التجاري.

سيوفّر البرنامج عدة دورات تدريبية متخصّصة في مجال الأمن الإلكتروني، بحيث يتم تدريب المشاركين على سُبل وآليات التعامل الفعّال والسريع مع المخاطر السيبرانية. كما يركّز البرنامج على وضع سيناريوهات تحاكي الواقع، وذلك باستخدام أسلوب التدريب الشامل والمكثّف.

بدورها، أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة أمن المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني على أهمية «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني» والبرامج التدريبية التي يقدمها، لا سيما أنها تهدف إلى تعزيز معرفة وخبرات الموظفين الجدد والخريجين بمجال الأمن السيبراني. وأضافت البلوشي: «سيتيح هذا البرنامج التدريبي الفرصة للمتدربين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم السيبرانية. ونطمح من خلال هذا البرنامج المكثّف إلى تهيئتهم لتبوّؤ المناصب المتخصصة بهذا المجال في كل من القطاعين العام والخاص».

وسيناقش البرنامج استعراض وتحديد منهجيات الأمن السيبراني وأمن الشبكات، وتقييم نقاط الضعف الشائعة في تطبيقات الويب التي قد تؤدي إلى المخاطر السيبرانية.

وسيوضح سُبل اكتساب رؤية واضحة حول تحديات الأمان في البيئات السحابية، وفهم متطلبات تأمينها، مع تعلم كتابة اللغات البرمجية باتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني، وتطبيقها، فضلاً عن تحديد طرق تنفيذ الهجمات والتصدي لها. ويقدم البرنامج شرحاً عن عمليات التشفير وأساليبها وأهميتها في الأمن السيبراني، مع توضيح آليات إنشاء التقارير لمختلف مستويات الإدارة. يمكن لجميع الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط:

https:/‏/‏dcipark.gov.ae/‏courses/‏bootcamp/‏ حيث يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 11 يوليو المقبل.

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