شرطة رأس الخيمة السياحية تطلق مبادرة «سياحة وأمان»

المصدر: (رأس الخيمة ــــــ البيان)

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أطلق قسم الشرطة السياحية في رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية مبادرة «سياحة وأمان» بالتزامن مع استقبال الفنادق النزلاء خلال فصل الصيف، وذلك انطلاقاً من حرصه على مد جسور التواصل وتعزيز التعاون مع الفنادق العاملة في الإمارة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة للوقوف على مدى جهوزية واستعداد الفنادق والمنتجعات السياحية في رأس الخيمة على استقبال النزلاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية إلى جانب تقديم كافة الخدمات الشرطية فيما يتعلق بالسلامة العامة والتعريف بالدور الذي تقوم به الشرطة السياحية في توعية المشرفين على الفنادق ونزلائها بالقوانين المحلية وتقديم عدد من النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع السياح.

كما تهدف مبادرة «سياحة وأمان» إلى تعريف السياح والزوار بإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمات الفندقية وكيفية التعامل مع المفقودات والمعثورات بالفنادق وآلية استقبال الشكاوى والمقترحات من السياح وطرق رصد الظواهر السلبية وكيفية التعامل معها.

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