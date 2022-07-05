بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى مكة المكرمة

المصدر: دبي - البيان

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وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى مكة المكرمة، مساء أول من أمس، قادمة من المدينة المنورة، وذلك لأداء عمرة القدوم للحج، وستظل البعثة في رحاب مكة المكرمة حتى يوم الخميس المقبل 8 من ذي الحجة.

وقال مروان الشحي المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون القانونية، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: إن جميع حجاج بعثة دبي وصلوا بسلامة الله وحمده إلى أرض مكة المكرمة، وذلك بعد أن قاموا بالإحرام من ميقات «ذو الحليفة» وهو ميقات الإحرام لأهل المدينة، والذين يمرون عليه من غير أهلها يحرمون منه، وهو من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام استعداداً لعمرة القدوم والتمتع بالعمرة للحج.

وأشار الشحي إلى إلقاء عدة دروس ومحاضرات توعوية لأفراد البعثة وإرشاد الحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، يقدمها كل من الشيخ خالد إسماعيل والشيخ عبدالله موسى من وعاظ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتناول الدرس الأول عمرة القدوم والتمتع بها، أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان شرح لمناسك وأحكام الحج بشكل تفصيلي، وتستمر المحاضرات في مكة المكرمة خلال الأيام الفضيلة حتى اليوم الثامن من ذي الحجة استعداداً لاستكمال أداء مناسك الحج.

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