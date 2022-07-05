«أبوظبي للإيواء» يبحث فرص التعاون مع «مفوضية اللاجئين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اجتمع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ـ إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بفريق عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاستعراض اختصاصاته الجديدة وخدماته في تمكين حالات العنف والإيذاء، بالإضافة إلى حالات الاتجار بالبشر، وبحث فرص التعاون في بناء القدرات الداخلية للمركز، وتسهيل سبل الرعاية اللاحقة والتواصل مع حالات الاتجار بالبشر التي أُعيد توطينها، والمساعدة في إيجاد أوطان بديلة لفئة الاتجار بالبشر الذين تحيل ظروفهم دون عودتهم لأوطانهم.

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