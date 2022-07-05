معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي ينطلق 15 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل العرض الأوسع والأكثر إثارة للإعجاب بمنتجات التكنولوجيا المساعدة المبتكرة وخدمات إعادة التأهيل والاتصال والتواصل الرقمي، من خلال معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 في دورته الرابعة، التي سوف تركز على ضمان الوصول إلى المنتجات والخدمات لتعزيز قدرات الأشخاص من أصحاب الهمم.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض.

قد أكد أن «دولة الإمارات تمضي قدماً على طريق بناء مجتمع دامج لأصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتها الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في الإمارات.

ومن هنا فإن المعرض سوف يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام من خلال جلب أحدث التقنيات والخدمات والمبادرات من جميع أنحاء العالم، التي يمكن للقطاعين العام والخاص لدينا اعتمادها لتعزيز حياة أصحاب الهمم وإنشاء منصة مشتركة لنا للالتقاء والتعاون مع نظرائنا الدوليين من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم».

وسوف يتحول المعرض الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، إلى أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.

ويمثل المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر المقبل، الحل الأمثل للوفاء بتطلعات وتوقعات أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم يقيمون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويندرج هذا المعرض الذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ضمن إطار الجهود المتميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث أن يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة إلى 250 عارضاً من 50 دولة وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم.

‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويقام على هامش المعرض «قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم» في دورتها الثالثة، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجالات إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة، وغيرها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال غسان سليمان أمهز المنسق العام للمعرض: «تجعل التكنولوجيا العالم أكثر سهولة، وتسهم في إزالة الكثير من العوائق من أمام أصحاب الهمم.

ومن هنا يرسخ المعرض حضوره بوصفه منصة عالمية لأفضل التقنيات التي يحتاجها أكثر من مليار نسمة، 50 مليوناً منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، في منازلهم ومواقع عملهم وأثناء تلقيهم الرعاية الصحية في مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات، وأيضاً أثناء تنقلهم ».

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