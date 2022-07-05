ملتقى الموارد البشرية يناقش نظام التعلّم والتطوير لحكومة دبي

المصدر: دبي-البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الدورة الثانية من ملتقى الموارد البشرية لعام 2022، بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وذلك في مقر مكتبة محمد بن راشد، بدبي، وتركز النقاش خلاله على تطبيق نظام التعلّم والتطوير في حكومة دبي، ومستقبل التعلم، والاتجاهات الحديثة في التعلم والتطوير.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن حكومة دبي تحرص على التعلّم المستمر وإعداد أبناء الإمارات وتأهيلهم التأهيل المناسب وبناء جيل متمكن من مهارات العصر، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يقول سموه:

«أبناؤنا وبناتنا هم صانعو مستقبل وطننا وبُناة نهضته... علينا حسن إعدادهم لتحمّل المسؤولية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن لهم النجاح والتفوق».

وقال:إن دولة الإمارات، تولي مسألة التعليم أهمية كبيرة، وحرصت على تطبيق أفضل النظم العالمية، والتجارب الرائدة في المؤسسات التعليمية، وبما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة الرامية لتحقيق التعليم المستدام، من خلال الحرص على التعلم المستمر مدى الحياة وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وضمان أفضل الممارسات وتكريس الابتكار سعياً نحو بناء جيل متعلم ومؤهل تأهيلاً عالياً.

وأضاف مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن الموظفين يحتاجون باستمرار لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، للحفاظ على قدراتهم التشغيلية وتحسين وتطوير مستوياتهم حتى يكونوا مؤهلين لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وأوضح أن التعليم مفتاح النجاح والتقدم والتطور، ولابد من الاستفادة من مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتي تركز على مفاهيم الإبداع والابتكار وإيجاد الحلول العملية القائمة على المنطق وتحفيز روح الريادة والمبادرة، والاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الإصطناعي.

وأشار إلى أن تنظيم ملتقى الموارد البشرية في «مكتبة محمد بن راشد»، دعوة للجميع للاستفادة مما تحتويه هذه المنارة الثقافية المتميزة من أوعية المعلومات، وتعزيز وتعميم ثقافة القراءة، ودعم النشاط الإبداعي والمعرفي، فهذه المكتبة بما تحتويه من عشرات الآلاف من الكتب في شتى المجالات هي وسيلة للتعلم المستمر، وصقل المهارات، وزيادة المعارف.

نظام التعلّم

وناقش المشاركون في الدورة الثانية لعام 2022 من ملتقى الموارد البشرية، نظام التعلّم والتطوير لحكومة دبي، وسلطت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الضوء على المنصة الرقمية للتعلّم والتطوير، التي تواكب مراحل التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية، وأتمتة إجراءات التعلّم والتطوير الهادفة إلى تطوير وتعزيز الكفاءات السلوكية والفنية للموارد البشرية لحكومة دبي.

ويهدف نظام التعلّم والتطوير لحكومة دبي إلى تعزيز بيئة وثقافة التعلم والتطوير المستمر وتوفير فرص للتعلّم لجميع الموظفين لتمكين الموارد البشرية، ومواءمة مخرجات الأداء الوظيفي مع خطط التطوير الفردية، وبناء كفاءات متخصصة تتماشى مع تطلعات الحكومة وأهدافها الإستراتيجية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الولاء المؤسسي.

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