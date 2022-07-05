مدير شرطة أبوظبي يلتقي المتعاملين بمركز «ياس»

المصدر: أبوظبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة ياس، واستقبل معاملاتهم وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها.

كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وتأتي الزيارة ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية».

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة العمل الشرطي والأمني حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مركز شرطة ياس، كما أثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

وحث مدير وضباط المركز على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف وتمكين جميع العاملين في الصف الأمامي لتعزيز تجربه المتعاملين، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على المتعاملين وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز